Жителям Нью-Джерси раздадут пиво за прививку от COVID-19

Жителям штата Нью-Джерси (США), которые в мае привьются от COVID-19, пообещали бесплатный бокал пива. Об этом сообщил губернатор Фил Мёрфи.

"Мы запускаем нашу программу "Прививка и пиво", чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться", — написал он на своей странице в Twitter, приложив список пивоварен, участвующих в программе.

Для получения вознаграждения за прививку, нужно будет предъявить сертификат о вакцинации.

Но не все пользователи оценили такой подход. Намерение "подкупить" население алкоголем и заставить сделать прививку разочаровало многих пользователей. Некоторые даже написали, что впредь не будут посещать указанные в списке пивоварни.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.