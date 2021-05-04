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Жителям Нью-Джерси раздадут пиво за прививку от COVID-19

Мир

Жителям штата Нью-Джерси (США), которые в мае привьются от COVID-19, пообещали бесплатный бокал пива. Об этом сообщил губернатор Фил Мёрфи.

"Мы запускаем нашу программу "Прививка и пиво", чтобы побудить имеющих право на вакцину жителей Нью-Джерси старше 21 года привиться", — написал он на своей странице в Twitter, приложив список пивоварен, участвующих в программе.

Для получения вознаграждения за прививку, нужно будет предъявить сертификат о вакцинации.

Но не все пользователи оценили такой подход. Намерение "подкупить" население алкоголем и заставить сделать прививку разочаровало многих пользователей. Некоторые даже написали, что впредь не будут посещать указанные в списке пивоварни.

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Автор: Снежана Шахова, Редактор: Нина Лебедь
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