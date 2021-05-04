Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Россиян предупредили о штрафах за досрочное погашение кредитов
В Мехико обрушилась надземная линия метро: погибли 15 человек
"Народ живёт отдельно": Савченко о ситуации на Украине
Экс-министр Болгарии выдал поставщиков оружия для Украины
Украина ждёт новой порции печенек: Виктория Нуланд опять едет в Киев
Новое вербовочное видео ЦРУ американцы назвали "позором нации"
Украинский политик: "Мы доиграемся с водной блокадой Крыма"
Ночью в Москве горела гостиница - последние данные от МЧС
Перерождённая: Надежда Савченко доит коров и звонит в колокола

"Приключения" Sputnik V в Бразилии: МИД и Минздрав за диалог с РФПИ

Мир

Продолжается история с Бразилией и вакциной "Спутник V". Как оказалось, представители Бразилии всё-таки желают "прояснить вопросы" по вакцине и продолжить общение с Россией.

"Приключения" Sputnik V в Бразилии: МИД и Минздрав за диалог с РФПИ

Напомним краткую хронику "приключений" российской вакцины в Бразилии. Ранее (29 апреля) местный регулятор Anvisa после длительного заседания вынес вердикт: вакцину в стране не разрешать. Экспертов Anvisa, в частности, не устроил состав вакцины.

Позднее из РФПИ пришёл ответ: российская сторона заявила, что комментарии бразильской стороны касательно "технических" моментов расходятся с реальным положением дел. Оказалось, что в Anvisa даже не проводили собственных исследований, а просто ознакомились с присланными документами.

Руководитель Anvisa Антониу Барра Торре в свете ситуации заметил, что возможен пересмотр решения, если Россия пришлёт "дополнительные данные". В МИД Бразилии, а также в Минздраве страны подобную инициативу поддержали.

"МИД и Минздрав, отмечая великолепные отношения между Бразилией и РФ в том числе в контексте борьбы с COVID-19, приветствуют готовность Anvisa, Российского фонда прямых инвестиций и Центра имени Н. Ф. Гамалеи, отвечающих за производство "Спутника V", попытаться прояснить остающиеся вопросы, касающиеся вакцины, в том числе предоставив дополнительные документы", — указывается в заявлении.

Оба ведомства готовы оказывать помощь в ходе диалога и уверены, что "Спутник V" поможет усилить национальную программу по иммунизации.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Санитарные власти Бразилии неожиданно отказались регистрировать российский "Спутник V".
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
Последние материалы
На безрыбье: из-за Японии в Южной Корее падает интерес к морепродуктам
Чем жизнь суровее, тем она будет длиннее
"Приключения" Sputnik V в Бразилии: МИД и Минздрав за диалог с РФПИ
Россиян предупредили о штрафах за досрочное погашение кредитов
Власти Киргизии изменят статус пограничной с Таджикистаном области
В Мехико обрушилась надземная линия метро: погибли 15 человек
"Народ живёт отдельно": Савченко о ситуации на Украине
Экс-министр Болгарии выдал поставщиков оружия для Украины
Украина ждёт новой порции печенек: Виктория Нуланд опять едет в Киев
Новое вербовочное видео ЦРУ американцы назвали "позором нации"
Популярное
Профилактика
Капустные компрессы против инфекций

Самый почитаемый продукт в нашем доме — капуста. Листья белокочанной капусты обладают многими целебными ресурсами

Капустные компрессы против инфекций
Измени себя: приседания вместо бега
Фитнесс
Измени себя: приседания вместо бега
Здоровье
При бурсите нельзя долго стоять на одном месте и носить тяжелые вещи
Здоровье
Себорейный кератоз могут спровоцировать солнце, гормональные изменения и другие факторы
Любовь Степушова Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Профилактика
Наши легкие – это печка и лекарство в одном флаконе
Восточная Европа
Президент Польши оскорбил Россию во время выступления на Сейме
40-дневная сухая голодовка привела к смерти российского блогера
Общество
40-дневная сухая голодовка привела к смерти российского блогера
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников