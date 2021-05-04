"Приключения" Sputnik V в Бразилии: МИД и Минздрав за диалог с РФПИ

Продолжается история с Бразилией и вакциной "Спутник V". Как оказалось, представители Бразилии всё-таки желают "прояснить вопросы" по вакцине и продолжить общение с Россией.

Напомним краткую хронику "приключений" российской вакцины в Бразилии. Ранее (29 апреля) местный регулятор Anvisa после длительного заседания вынес вердикт: вакцину в стране не разрешать. Экспертов Anvisa, в частности, не устроил состав вакцины.

Позднее из РФПИ пришёл ответ: российская сторона заявила, что комментарии бразильской стороны касательно "технических" моментов расходятся с реальным положением дел. Оказалось, что в Anvisa даже не проводили собственных исследований, а просто ознакомились с присланными документами.

Руководитель Anvisa Антониу Барра Торре в свете ситуации заметил, что возможен пересмотр решения, если Россия пришлёт "дополнительные данные". В МИД Бразилии, а также в Минздраве страны подобную инициативу поддержали.

"МИД и Минздрав, отмечая великолепные отношения между Бразилией и РФ в том числе в контексте борьбы с COVID-19, приветствуют готовность Anvisa, Российского фонда прямых инвестиций и Центра имени Н. Ф. Гамалеи, отвечающих за производство "Спутника V", попытаться прояснить остающиеся вопросы, касающиеся вакцины, в том числе предоставив дополнительные документы", — указывается в заявлении.

Оба ведомства готовы оказывать помощь в ходе диалога и уверены, что "Спутник V" поможет усилить национальную программу по иммунизации.

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