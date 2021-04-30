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Автор Любовь Степушова

В Бразилии объяснили политическое решение о запрете "Спутника V"

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Девять бразильских штатов, заказавших вакцину "Спутник V", считают отказ бразильского регулятора в её регистрации политическим решением, но не окончательным.

В Бразилии объяснили политическое решение о запрете "Спутника V"

Болсонару не любит коммунистов

Координатор научного комитета Северо-восточного консорциума (СВК), бывший министр науки и технологий Сержио Резенде сказал UOL, что у него нет сомнений в том, что решение Anvisa (Национальное агентство по надзору за здоровьем) наложить вето на импорт российской вакцины было политическим, и что использованные для этого аргументы были "удивительными" и "абсурдными".

"Мы абсолютно уверены, что мотивация политическая! И у нас есть две причины: первая заключается в том, что вакцина российская, и президент (Жаир Болсонару- Ред.) должно быть думает, что это коммунистическая страна. Во-вторых, инициатива по закупке этой вакцины исходила от губернаторов северо-востока, и с самого начала существовала проблема в отношениях между президентом и северо-востоком, где у него было меньше голосов, чем в других регионах", — цитирует издание учёного.

Надо отметить, что северо-восток Бразилии традиционно голосует за выдвиженцев от левой Партии Трудящихся на президентский пост. Неприятие коммунистов (хотя Россия давно не коммунистическая страна) у Жаира Болсонару, что называется в крови, например, тех губернаторов, кто вводит комендатский час, он называет коммунистами и "прототипами диктаторов" и на муниципальных выборах" в прошлом году призывал "не верить коммунистам". А вот губернатор штата Мараньян Флавио Дину, кстати заказавший вакцину "Спутник V", является именно что членом Коммунистической партии Бразилии (PCdoB).

Абсурдные выводы Anvisa о репликации вируса

По словам Резенде, Anvisa уже одобрила две вакцины, в состав которых входит аденовирус: Oxford и Johnson & Johnson, поэтому приведённый аргумент о том, что аденовирус российской вакцины может в организме восстанавливаться, то есть реплицироваться стал "неожиданным".

"Люди не знают, откуда Anvisa получила эту информацию ", — сказал Резенде. "Эта информация должна быть уточнена в ближайшие дни", — добавил он.

Представитель научного комитета СВК — коллективного заказчика от 9 штатов Бразилии, также утверждает, что из 61 страны, которая уже использует вакцину, по крайней мере, две — Аргентина и Венгрия уже опубликовали исследования массовой третьей фазы вакцинации, и у них нет никаких сомнений в эффективности "Спутника V", как и других аденовирусных вакцин.

Резенде также напоминает, что СВК проанализировал вакцину и подтвердил решение губернаторов северо-востока приобрести её. В целом, контракт с Россией предусматривает закупку 37 миллионов доз девятью штатами региона.

"У нас в научном комитете есть подкомитет по вакцинам, сформированный некоторыми экспертами в этой области. Они использовали имеющуюся информацию, опубликованную в журналах высокого уровня, и информацию, имеющуюся официально. Мы уверены, что вакцина надежна и эффективна". — заключил Резенде.

Губернаторы северо-востока не перестанут бороться за "Спутник V"

Высказались и некоторые из руководителей штатов, так правительство штата Мату-Гроссу выпустило 27 апреля заявление, в котором указало, что Anvisa проигнорировала федеральный закон, который устанавливает автоматическое одобрение вакцины в случае признания ее подходящей, по крайней мере, в одном из 11 крупных международных регулирующих органов. "Спутник V" уже одобрен уже тремя такими агентствами, и "мы сожалеем, что Anvisa не применила эту процедуру в соответствии с законодательством Бразилии", говорится в заявлении…

Принято решение после встречи в российском посольстве повторно представить всею информацию, запрошенную Anvisa.

Губернатор Пиауи Веллингтон Диас выразил сожаление по поводу того, что доставка первой партии в 400 000 доз, ожидаемая к концу этого месяца, должна быть отложена.

"Ущерб, который мы понесём в связи с невыдачей импортной лицензии, заключается в том, что мы пропустили поставку партии, которая была запланирована на апрель. Теперь нам придется договориться, чтобы у нас был новый график поставок на май ", — сказал он VOL.

Напоминаем, что в Бразилии сегодня эпидемиолjгическая обстановка остаётся Тяжёлой. 28 апреля зарегистрировано почти 80 тысяч новых заражений. Всего — 14, 5 миллионов, смертельных исходов — 398 тысяч, согласно данным worldometers. info.

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