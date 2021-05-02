Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Первомайские демонстрации закончились столкновениями с полицией
Россиян избавят от телефонных мошенников раз и навсегда
Алла Пугачёва не поздравила Киркорова с днём рождения
Финалистка шоу "Голос" рассказала страшную историю из прошлого
Полякова подтвердила слова Лорак о харассменте со стороны Меладзе
Пасынок Лизы Арзамасовой намекнул на пол будущего ребёнка отца
Дмитрий Быков вступился за Табакова после признания Прокловой
Нарколог разъяснил, как вылечить похмелье "после шашлыков"
Киргизия и Таджикистан объявили о прекращении огня и отводе войск

Боррель осудил Россию за ответные санкции

Мир » Европа » Евросоюз

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил ответные санкции России, которая запретила восьми европейцам въезжать на территорию своей страны.

Боррель осудил Россию за ответные санкции

По словам Борреля, российские санкции неприемлемы и лишены каких-либо оснований, пишет РИА "Новости". При этом они не помешают Евросоюзу "привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека".

Ранее МИД России опубликовал список из восьми европейцев, которым теперь запрещено въезжать на территорию страны. В перечень вошли глава Европарламента Давид Сассоли и вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Это стало ответом на мартовские решения Совета Европы о введении санкций против шестерых россиян.

В распространённом заявлении европейского дипломата говорится, что санкции России не помешают Евросоюзу продолжать поддерживать права человека, демократию и международное право, а также привлекать людей к ответственности за их нарушения. Также Боррель осудил решение России ввести санкции и поддержал тех европейцев, кто под них попал.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

"Мы подотремся вашими санкциями" — обращение Якова Кедми к США
Автор: Анастасия Гостищева, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Сенатор перечислила категории граждан с правом на получение двух пенсий
Первомайские демонстрации закончились столкновениями с полицией
Россиян избавят от телефонных мошенников раз и навсегда
Алла Пугачёва не поздравила Киркорова с днём рождения
Финалистка шоу "Голос" рассказала страшную историю из прошлого
Полякова подтвердила слова Лорак о харассменте со стороны Меладзе
Один из основателей КПРФ заявил о своем выходе из партии
Пасынок Лизы Арзамасовой намекнул на пол будущего ребёнка отца
Дмитрий Быков вступился за Табакова после признания Прокловой
Времени больше нет: США идут тараном на "Северный поток-2"
Популярное
Общество
Патриарх Кирилл выступил с неожиданным предостережением властям

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл обратился с предостережением к "большим и малым начальникам" церковных и светских властей в ходе пасхальной проповеди.

Патриарх Кирилл выступил с неожиданным предостережением властям
Никита Панфилов рассказал, как узнал об измене жены от сына
Российский шоу-бизнес
Никита Панфилов рассказал, как узнал об измене жены от сына
Российский шоу-бизнес
Валерий Меладзе выбрал для новорождённой дочки красивое имя
Мир. Новости мира
Российская вакцина спасла европейскую страну от коронавируса
Любовь Степушова Бог миловал Россию сделать ставку на Черногорию Любовь Степушова Василий Амирджанов Первомай отмечают здравицами и стачкой ассенизаторов Василий Амирджанов Светлана Суворова (Бобырь) Какие опасности подстерегают охотника за бабочками Светлана Суворова (Бобырь)
Мир. Новости мира
Времени больше нет: США идут тараном на "Северный поток-2"
Российский шоу-бизнес
Дмитрий Быков вступился за Табакова после признания Прокловой
Назван способ сделать из кофе эликсир здоровья и долголетия
Здоровье и профилактика
Назван способ сделать из кофе эликсир здоровья и долголетия
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников