Боррель осудил Россию за ответные санкции

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель осудил ответные санкции России, которая запретила восьми европейцам въезжать на территорию своей страны.

По словам Борреля, российские санкции неприемлемы и лишены каких-либо оснований, пишет РИА "Новости". При этом они не помешают Евросоюзу "привлекать к ответственности виновных в нарушении прав человека".

Ранее МИД России опубликовал список из восьми европейцев, которым теперь запрещено въезжать на территорию страны. В перечень вошли глава Европарламента Давид Сассоли и вице-президент Еврокомиссии по вопросам европейских ценностей и транспарентности Вера Юрова. Это стало ответом на мартовские решения Совета Европы о введении санкций против шестерых россиян.

В распространённом заявлении европейского дипломата говорится, что санкции России не помешают Евросоюзу продолжать поддерживать права человека, демократию и международное право, а также привлекать людей к ответственности за их нарушения. Также Боррель осудил решение России ввести санкции и поддержал тех европейцев, кто под них попал.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.