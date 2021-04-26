В Кремле отреагировали на заявление Земана по взрывам в Врбетице

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле обратили внимание на заявление президента Чехии Милоша Земана по инциденту в Врбетице. По его словам, у чешской стороны нет никаких доказательств того, что взрывы на складах боеприпасов устроили российские спецслужбы.

Земан 25 апреля заявил, что существует вторая версия случившегося — неосторожное обращение с боеприпасами. Из-за этого президент Чехии призвал дождаться окончания расследования инцидента, произошедшего в 2014 году.

"Безусловно, мы видели и обратили внимание на это заявление. Мы в этой связи можем повторить еще раз: какие-либо обвинения России в контексте разных событий в Чехии абсолютно безосновательны и не имеют под собой никакой основы", — заявил Песков.

Высылка дипломатов

После того, как чешская сторона обвинила Россию в организации взрывов, из страны были высланы 18 дипломатов. В ответ РФ выслала 20 сотрудников диппредставительства Чехии.