Захарова вспомнила чешского классика, комментируя ситуацию в Чехии

Благодарность Чехии в адрес Великобритании за "помощь в дипломатическом противостоянии с Россией" прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Сколько же всего из чешской классики вспомнилось за эти дни. Сейчас вот можно и Чапека процитировать: "Саранча — стихийное бедствие, хотя в одиночку она совсем не страшна. То же самое…" — написала она на своей странице в Facebook, заключив: "Дальше не помню, найдите сами". Карел Чапек — известный чешский писатель, прозаик и драматург.

Ранее Латвия и Литва заявили, что готовы выслать часть российских дипломатов в знак солидарности с Чехией.

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