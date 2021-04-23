Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Автоэксперт Пётр Шкуматов раскритиковал новые ПДД
Генпрокурор анонсировал проверки импортозамещения
Друг прокомментировал известие о проблемах со здоровьем Андрея Данилко
УЕФА подтвердил дополнительные матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Марсоход NASA получил кислород из марсианской атмосферы
ЦБ впервые опубликовал прогнозную траекторию ключевой ставки
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом
Курс доллара упал ниже 75 рублей на решении Центробанка
МВД раскидывает "Паутину"

Латвия и Литва "примкнули" к Чехии в деле высылки российских дипломатов

Мир

Новый поворот в дипломатическом скандале между Россией и Чехией: принять в нём "участие" решили Латвия и Литва. Обе страны готовы в знак солидарности также провести высылку российских дипломатов.

Латвия и Литва "примкнули" к Чехии в деле высылки российских дипломатов

От Латвии данные привёл глава МИД страны Эдгар Ринкевич. Он подчеркнул, что была нарушена, в частности, Венская конвенция, и упомянул "подрывную деятельность".

"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и в связи с нарушениями Венской конвенции Латвия приняла решение выслать российского дипломата.

Латвия не потерпит подрывной деятельности ни на своей территории, ни на территории своих партнёров и союзников", — написал глава МИД Латвии в Twitter.

От Литвы данные поступили также через МИД: известно о том, что персонами non grata объявлены два представителя РФ. Их обвиняют в том, что они занимались несовместимой со статусом дипломата деятельностью. У представителей России есть 7 дней для отъезда.

Напомним, что ранее Россия сообщила о скорой высылке из страны дипломатов, представляющих Польшу. Данная мера станет ответом на аналогичные действия Варшавы, предпринятые ранее. 

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Венесуэльские и российские дипломаты высмеяли главу МИД Литвы (Руслан Осташко)
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
Последние материалы
Олег Нилов: от "Добровидения" — к добровидению и сбережению народа!
Завели пластинку: эксперт о Польше, Германии и критике "СП-2"
УЕФА подтвердил дополнительные матчи Евро-2020 в Санкт-Петербурге
Марсоход NASA получил кислород из марсианской атмосферы
ЦБ впервые опубликовал прогнозную траекторию ключевой ставки
Россия возобновляет авиасообщение с Египтом
Курс доллара упал ниже 75 рублей на решении Центробанка
МВД раскидывает "Паутину"
Биатлонист Лапшин дисквалифицирован за допинг девятилетней давности
Диетолог Шмелёва: яблоки снижают риск развития рака
Популярное
Мир. Новости мира
"Байден обещал": эксперт объясняет, откуда у Чехии столько смелости

Высылка дипломатов, громкие обвинения, обещание "ответить" и призывы к НАТО — почему Чехия так упорно "давит" на Россию, разрушая отношения? Мнение эксперта.

"Байден обещал": эксперт объясняет, откуда у Чехии столько смелости
Песков рассказал, о чём Путин и Лукашенко говорили почти четыре часа
Мир. Новости мира
Песков рассказал, о чём Путин и Лукашенко говорили почти четыре часа
Политика. Новости и аналитика
Главное - без пике: Захарова оценила "манёвр" чешской дипломатии
Австралия и Океания
"Мы не дойная корова": Китай обещает отомстить Австралии
Любовь Степушова "Мы не дойная корова": Китай обещает отомстить Австралии Любовь Степушова Усам Оздемиров Зелёные технологии как новые драйверы роста Усам Оздемиров Василий Амирджанов Мясников поставил иноземцам неутешительный диагноз Василий Амирджанов
Здоровье и профилактика
Врачи нашли простое решение для снижения артериального давления
Мир. Новости мира
Пошли на сокращение: Чехия снова вышлет российских дипломатов
"Он не будет с нами считаться": экс-глава МИД Украины о послании Путина
Мир. Новости мира
"Он не будет с нами считаться": экс-глава МИД Украины о послании Путина
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников