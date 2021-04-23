Латвия и Литва "примкнули" к Чехии в деле высылки российских дипломатов

Новый поворот в дипломатическом скандале между Россией и Чехией: принять в нём "участие" решили Латвия и Литва. Обе страны готовы в знак солидарности также провести высылку российских дипломатов.

От Латвии данные привёл глава МИД страны Эдгар Ринкевич. Он подчеркнул, что была нарушена, в частности, Венская конвенция, и упомянул "подрывную деятельность".

"В знак солидарности с нашими чешскими союзниками и в связи с нарушениями Венской конвенции Латвия приняла решение выслать российского дипломата. Латвия не потерпит подрывной деятельности ни на своей территории, ни на территории своих партнёров и союзников", — написал глава МИД Латвии в Twitter.

От Литвы данные поступили также через МИД: известно о том, что персонами non grata объявлены два представителя РФ. Их обвиняют в том, что они занимались несовместимой со статусом дипломата деятельностью. У представителей России есть 7 дней для отъезда.

Напомним, что ранее Россия сообщила о скорой высылке из страны дипломатов, представляющих Польшу. Данная мера станет ответом на аналогичные действия Варшавы, предпринятые ранее.

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