Посол США в России Салливан прибыл в Вашингтон для консультаций

В США вернулся посол этой страны в России Джон Салливан. Таким образом, он исполнил предложение официальной Москвы отправиться в Вашингтон для консультаций.

Согласно уверениям Госдепа, Салливана никто не высылал и не предписывал покинуть Ррссию свыше. Он поехал увидеться с семьей, а президент США Джо Байден предложил ему сохранить свой пост на неопределенное время.

"В Москве сегодня утром была отличная погода, абсолютно прекрасная. Я рад вернуться, рассчитываю повидать мою семью и встретиться с моими коллегами в администрации", - прокомментировал свое отбытие Салливан.

До того ряд СМИ заявил, что он не намерен оставлять свой пост в России.

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