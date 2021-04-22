Прага снова угрожала Москве высылкой дипломатов. Москва ответила

Никак не успокоится Чехия: продолжая тему "дипломатических войн", в Праге решили объявить Москве ультиматум.

Как сообщают журналисты Denik N, ультиматум заключается в следующем: всех чешских дипломатов, которых выслала Россия, нужно вернуть назад. Об этом заявил чешский министр иностранных дел Якуб Кулганек.

Как оказалось, о данном ультиматуме Кулганек сообщил и послу России в Чехии Александру Змеевскому. Кулганек заявил, что протестует против решения Москвы.

"Россия должна до 12:00 22 апреля обеспечить возвращение высланных чешских дипломатов в посольство в Москве", — подчеркнул глава чешского МИД на одной из пресс-конфренций.

Если Москва ослушается, то Прага займётся приведением к "паритетному соответствию" количества российских дипломатов в Чехии.

Напомним, что ранее своё слово сказал и сенат Чехии: там потребовали расторжения договора о дружеских отношениях с РФ.

Ответ Кремля: неприемлемо

Москва считает, что такой стиль (основанный на требованиях) для диалога неприемлем. В частности, об этом говорил президент РФ Владимир Путин, напомнил журналистам ТАСС его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"… в послании президент Путин говорил о бесперспективности разговоров с нами в стилистике требований", — сообщил Песков.

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