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Чешский сенат требует расторгнуть договор о дружеских отношениях с РФ

Мир » Европа » Восточная Европа

Верхняя палата чешского парламента – сенат – призвала кабмин страны расторгнуть договор о дружеских отношениях и сотрудничестве с Россией.

Как сообщают телеканалы страны, «за» такое постановление голосовали 67 из 72 сенаторов. Инцидент в деревне Врбетице, где произошел в 2014 году взрыв склада боеприпасов, в котором теперь подозревают российские спецслужбы – призвали обсудить с НАТО и Евросоюзом, попросив государства-члены этих коалиций о помощи.

От правительства также просят опубликовать открытую часть документа о взрыве, чтобы не допускать дезинформации. Наконец, рекомендовано требовать от РФ возмещения ущерба.

Ранее последнее требование поддержали в нижней палате.

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"Чехии не дают сблизиться с Россией"
Автор: Михаил Закурдаев
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