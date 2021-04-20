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"На грани полного краха": Ливану нужна помощь арабских государств

Мир

Новости из Ливана: страна, как оказалось, сейчас в "серьёзной опасности" и ей нужна срочная помощь.

"На грани полного краха": Ливану нужна помощь арабских государств

Более подробно о происходящем в Ливане рассказал исполняющий обязанности премьер-министра страны Хасан Диаб. Его комментарий передаёт Al-Alam News.

"Наша страна погружается всё глубже в тёмный туннель, из которого не видно выхода", — рассказал Диаб.

Политик также заявил: сейчас страна "на грани полного краха" и без помощи будет очень сложно. Так что этой самой помощи он попросил у арабских стран Персидского залива. Потенциал Ливана, подвёл итог Диаб, исчерпан, а в дополнение ко всем бедам ещё и новое правительство сформировать никак не удаётся.

"Ливан находится в серьёзной опасности, он больше не может ждать, мы исчерпали свой потенциал, и Ливан остался без страховочного троса", — резюмировал Диаб.

Напомним, что 2020 год стал для Ливана очень сложным: страна окунулась как в как экономический, так и в политический кризисы, случилась девальвация национальной валюты, а госдолг перевалил за 90 млрд долларов, приводит данные Anadolu Agency.

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ЧЁРНАЯ ПОЛОСА ЛИВАНА: ВОЙНА, КРИЗИС, КАТАСТРОФА.
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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