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Опасная слабость: конгрессмены недовольны подходом Байдена к России

Мир

Неожиданный "удар" получил президент США Джо Байден от членов американского конгресса. Не все из них остались довольны тем, как Байден строит диалог с Москвой.

Опасная слабость: конгрессмены недовольны подходом Байдена к России

По данным National Review, несколько республиканцев заявили: Байден не просто показывает "слабый подход", но и возвращается к той самой "политике перезагрузки", которая была характера для времён президентства Барака Обамы.

Так, председатель группы конгрессменов-консерваторов Джим Бэнкс сообщил: даже экс-президент Дональд Трамп, который не стеснялся хвалить президента России Владимира Путина, наращивал военные силы Штатов в районе Восточной Европы и устраивал для Москвы санкции.

Байден же, говоря о Москве в жёстком ключе, на самом деле не делает чего-то, что реально стало бы проблемой для России, тем самым показывая "опасную слабость". Санкции против госдолга, считают в конгрессе, откровенно "беззубы".

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"Байден в недоумении". Впервые в новейшей истории президенту США отказали во встречи
Автор: Константин Шапров, Редактор: Ольга Алексеева
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