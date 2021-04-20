Трамп призвал не отталкивать Россию "в объятия Китая"

Дональд Трамп, хоть и в отключке от ведущих соцсетей, продолжает делать непопулярные (по крайней мере, для администрации президента США Джо Байдена) высказывания.

"Мы должны ладить с Россией вместо того, чтобы подталкивать Россию в объятия Китая. Ничего нельзя придумать хуже, чем свести вместе Китай и Россию. А их заставляют быть вместе", — сказал миллиардер и бывший президент в эфире Fox News.

Трамп напомнил, что он "хорошо ладил" с Владимиром Путиным, несмотря на все проблемы — да и с Си Цзиньпином, председателем КНР, тоже.

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