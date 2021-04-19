МИД Украины решил выслать российского старшего дипломата

Своеобразный "тренд" на высылку российских дипломатов добрался и до Киева. Как стало известно 19 апреля, российское посольство на Украине сообщило о ноте от МИД Украины.

Данные приводит ТАСС: корреспонденту агентства сообщили о ситуации в российском дипломатическом представительстве. Уточняется, что высылаемый — старший дипломат Евгений Черников.

"Мы получили ноту МИД Украины", — подтвердили в посольстве.

Напомним, что украинский МИД отчитался о скорой высылке российского дипломата ещё в субботу. В частности, по телевидению об этом сообщил замминистра иностранных дел Украины Евгений Енин. Киев высылает российского дипломата в качестве "ответа" на ранее совершённые Москвой действия.

Напомним, что в российском МИД 17 апреля решили выслать украинского консула в Санкт-Петербурге Александра Сосонюка. Украинский дипломат был задержан представителями ФСБ РФ — он, по уточнённым данным, сумел получить закрытые данные из баз российских правоохранительных органов.

Российская сторона уточнила, что такие действия посла "недопустимы" и наносят ущерб безопасности РФ. Сосонюку было рекомендовано покинуть Россию за 72 часа, "таймер" начал отсчёт с 19 апреля.

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