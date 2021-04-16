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Зеленский потребовал конкретики по принятию Украины в ЕС и НАТО

Мир

На фоне введения новых санкций США против России президент Украины Владимир Зеленский в очередной раз призвал "открыть двери ЕС и НАТО" для своей страны.

Президент Украины Владимир Зеленский в пятницу, 16 апреля, провёл переговоры с президентом Франции Эммануэлем Макроном. Французский лидер принял своего украинского коллегу в Елисейском дворце, разговор шёл за закрытыми дверями. По итогам переговоров Зеленский сделал ряд заявлений на брифинге.

В частности, Зеленский сообщил, что "в целом ощущает поддержку" со стороны Франции и лично Макрона в вопросе вступления Украины в НАТО. Однако этого недостаточно.

"Я бы хотел слышать конкретику, когда это может быть. Но это зависит не только от Франции, хотя я считаю, что Франция играет большую роль в решении данного вопроса", — заявил Владимир Зеленский.

Он уточнил, что конкретных решений по предоставлению Украине ПДЧ (Плана действий по членству в НАТО) ожидает в июне. В это время должен состояться саммит НАТО.

Украина Евросоюз
Мечты Украины

Что касается вступления Украины в ЕС, то Киев рассылает его членам "Декларацию о поддержке членства Украины в ЕС" в надежде ускорить процедуру. Экземпляр документа Зеленский вручил и Эммануэлю Макрону.

"Я рассказал детали этой декларации, я предложил Франции также поддержать Украину. Я думаю, что президент Макрон ознакомится с этой декларацией и даст свой ответ", — сообщил Зеленский, добавив, что несколько стран эту бумагу уже подписали.

Ранее Владимир Зеленский заявил в интервью Le Figaro, что "Украина не может бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО". А до этого он пытался убедить генсека НАТО Йенса Столтенберга, что членство Украины в НАТО — "единственный путь к окончанию войны в Донбассе".

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