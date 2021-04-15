Зеленский призвал максимально скоро принять Украину в Евросоюз и НАТО

Украинский лидер Владимир Зеленский призвал НАТО и Евросоюз оперативно принять его республику в свой состав.

Как он заявил газете Le Figaro, «мы не можем бесконечно оставаться в прихожей ЕС и НАТО». Если оба ведомства действительно воспринимают Украину как «члена европейской семьи», то им необходимо спешно перейти «от разговоров к решениям». Зеленский сожалеет о том, что у французского президента Эмманюэля Макрона «лучше отношения с Путиным».

Что касается нормандского формата переговоров, то Зеленский охарактеризовал его как «остановившийся процесс», который, впрочем, может поддержать «на искусственном дыхании» Макрон.

Год назад украинский лидер уже обвинял Макрона в «опасном сближении» с Москвой.

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