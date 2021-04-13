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Посмотрят на поведение: в Германии придумали, как работать с "СП-2"

Мир

В Германии продолжают развивать тему "Северного потока-2". Сначала стало известно о том, что местная экологическая организация подала связанный с газопроводом иск, а затем слово взяла глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, рассказавшая про особенности работы "СП-2".

Посмотрят на поведение: в Германии придумали, как работать с "СП-2"

Крамп-Карренбауэр успела пообщаться с главой Пентагона Ллойдом Остином в рамках "европейского турне" последнего. "Вишенкой на торте" станет встреча Остина с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом (ожидается 14 апреля), а пока "развлечь СМИ" решили немцы.

Крамп-Карренбауэр заявила, что вопрос количества транспортируемого газа в значительной степени будет зависеть от одного фактора.

"Что касается "Северного потока-2", то вопрос о том, является ли разумным перед столь скорым завершением выдержать мораторий, себе задавать можно.

Однако я твёрдо убеждена, что если "Северный поток-2" будет продолжен, то в конечном счёте нужно ставить вопрос о том, сколько газа будет транспортироваться, зависимым от поведения России", — уверена глава минобороны ФРГ.

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Германия откажется от Северного потока - 2 уже осенью? DW Новости (31.03.2021)
Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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