Посмотрят на поведение: в Германии придумали, как работать с "СП-2"

В Германии продолжают развивать тему "Северного потока-2". Сначала стало известно о том, что местная экологическая организация подала связанный с газопроводом иск, а затем слово взяла глава минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр, рассказавшая про особенности работы "СП-2".

Крамп-Карренбауэр успела пообщаться с главой Пентагона Ллойдом Остином в рамках "европейского турне" последнего. "Вишенкой на торте" станет встреча Остина с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом (ожидается 14 апреля), а пока "развлечь СМИ" решили немцы.

Крамп-Карренбауэр заявила, что вопрос количества транспортируемого газа в значительной степени будет зависеть от одного фактора.

"Что касается "Северного потока-2", то вопрос о том, является ли разумным перед столь скорым завершением выдержать мораторий, себе задавать можно. Однако я твёрдо убеждена, что если "Северный поток-2" будет продолжен, то в конечном счёте нужно ставить вопрос о том, сколько газа будет транспортироваться, зависимым от поведения России", — уверена глава минобороны ФРГ.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.