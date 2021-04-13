Немецким экологам не нравится "СП-2": иск уже в суде

Продолжается стадия "неприятия" проекта "Северный поток-2" в некоторых странах Европы. На этот раз против газопровода выступили немецкие экологи, подкрепив свои слова судебным иском.

По данным, распространённым представителями Deutsche Umwelthilfe (организацией тех самых экологов), важно запретить работы по "СП-2", ранее разрешённые Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии. Напомним, что данные работы будут проведены в немецких водах.

"Deutsche Umwelthilfe подала сегодня иск против ускоренного строительства "Северного потока-2". Иск, поданный в административный суд Гамбурга, направлен против разрешения на строительные работы, которое было выдано ранее Федеральным ведомством по судоходству и гидрографии", — сообщают экологи.

Интересно, что регулятор разрешил проведение работ ещё 14 января, и с тех пор экологи сопротивляются этому решению. Ранее их протест отклонили 1 апреля, теперь же экологи собрались в суд — там-то, считают они, точно докажут неправомерность ситуации.

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