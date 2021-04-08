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СМИ напомнило, из какого оружия Кравчук обещал убивать "оккупантов"

Мир » Бывший СССР » Украина

Недавнее воинственное обещание пенсионера Кравчука "лично убивать российских оккупантов" вызвало резонанс. Ещё интересней — само оружие бывшего президента.

СМИ напомнило, из какого оружия Кравчук обещал убивать "оккупантов"

То, что ни одного дня не служивший в армии бывший советский партийный функционер, а ныне пенсионер со слабым зрением Леонид Макарович Кравчук не ложится спать без оружия и "всегда готов стрелять" — удивляет не слишком. Война с Россией за последние семь лет стала уже чуть ли не государственной доктриной Украины и в целом привычным, обыденным делом. Поэтому гораздо интересней, из какого оружия нынешний представитель Украины в Трёхсторонней контактной группе по Донбассу собрался стрелять, "если кто-то с парашютами возле его дома начнет выпрыгивать с российским флагами".

Своим личным арсеналом Леонид Кравчук похвастался ещё два года назад. Итак, когда бывший президент Украины ложится спать, на прикроватной тумбочке у него лежит Кольт "Миротворец" (американский шестизарядный армейский револьвер одинарного действия калибра .45 Colt, модель 1873 года). А рядом с кроватью наготове охотничья винтовка Merkel 303. За эту модель братья Меркель получили гран-при Всемирной выставки в Париже в 1937 году, и впоследствии она стала легендарной.

Экземпляр, которым владеет Кравчук, по его словам, ранее принадлежал "правой руке Гитлера" — Герману Герингу. И конечно, такой раритет дорого стоит. Для сравнения, ружьё Merkel 201, принадлежавшее Генриху Гиммлеру, было продано за 115 тысяч долларов, приводит пример "Страна.ua".

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Автор: Людмила Черткова
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