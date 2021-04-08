"Всегда готов стрелять". Экс-глава Украины вооружен до зубов

Первый президент Украины Леонид Кравчук имеет у себя дома личное огнестрельное оружие и всегда готов его применить.

Об этом он заявил журналисту Дмитрию Гордону в эфире телеканала "Украина 24". Кравчук как бывший глава государства имеет охрану, но все равно намерен постоять за себя лично.

"Я его убью, как только он появится. Что будет дальше — меня уже не интересует, но я его убью", — пообещал политик, говоря о неком абстрактном враге. Гордон спросил собеседника, собирается ли он использовать свое оружие по назначению, "если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами". Кравчук обещал использовать и призвал "обходить его дом по назначению".

Высказывания экс-президента в последнее время носят немалую воинственность. Он неоднократно подчеркивал, что Россия намерена уничтожить его страну.

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