Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Суд огласит приговор пожарным, подозреваемым в гибели 8 коллег
Заразившийся COVID-19 президент Аргентины не испытывает симптомов
Мирный житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве
Спецслужбы США и Германии укрывали генерала СС за сотрудничество
В квартире хозяина бота "Глаз Бога" идет обыск
В Кремле не акцентировали "национальную" принадлежность борща
Госорганы РФ все же смогут покупать Zoom
Британский врач назвала два простых принципа долголетия
Курц выступил за регистрацию "Спутника V" в Австрии в обход ЕС

"Всегда готов стрелять". Экс-глава Украины вооружен до зубов

Мир » Бывший СССР » Украина

Первый президент Украины Леонид Кравчук имеет у себя дома личное огнестрельное оружие и всегда готов его применить.

"Всегда готов стрелять". Экс-глава Украины вооружен до зубов

Об этом он заявил журналисту Дмитрию Гордону в эфире телеканала "Украина 24". Кравчук как бывший глава государства имеет охрану, но все равно намерен постоять за себя лично.

"Я его убью, как только он появится. Что будет дальше — меня уже не интересует, но я его убью", — пообещал политик, говоря о неком абстрактном враге. Гордон спросил собеседника, собирается ли он использовать свое оружие по назначению, "если кто-то с парашютами начнет спрыгивать возле его дома с российскими флагами". Кравчук обещал использовать и призвал "обходить его дом по назначению".

Высказывания экс-президента в последнее время носят немалую воинственность. Он неоднократно подчеркивал, что Россия намерена уничтожить его страну.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.

Леонид Кравчук предсказал "последний день" России
Автор: Михаил Закурдаев
Последние материалы
Радушие как проверка. Пушков о заявлении Неда Прайса
Администрация Байдена думает о высылке российских дипломатов
Суд огласит приговор пожарным, подозреваемым в гибели 8 коллег
Заразившийся COVID-19 президент Аргентины не испытывает симптомов
Мирный житель ЛНР подорвался на взрывном устройстве
Спецслужбы США и Германии укрывали генерала СС за сотрудничество
В квартире хозяина бота "Глаз Бога" идет обыск
В Кремле не акцентировали "национальную" принадлежность борща
Госорганы РФ все же смогут покупать Zoom
Британский врач назвала два простых принципа долголетия
Популярное
Новости Европы
Как Запад попал в украинскую ловушку

Запад, натолкнувшись на решительные действия России по поводу Донбасса, срочно сдал назад. Воевать за Киев ни США, ни Британии с НАТО не хочется. Но придётся...

Как Запад попал в украинскую ловушку
Китай ответил США на тему бойкота Олимпиады в Пекине
Новости спорта
Китай ответил США на тему бойкота Олимпиады в Пекине
Экономика и бизнес
Войска вышли на полигоны, и рубль упал: слова Шойгу "шокировали" рынок
Новости Украины
Донбасс справится с Украиной без России
Василий Амирджанов Цензуру ловко оправдывают надуманным экстремизмом Василий Амирджанов Любовь Степушова В Румынии предложили срочно пригласить Украину в НАТО Любовь Степушова Игорь Буккер Несколько загадок известной мумии Игорь Буккер
Мир. Новости мира
Байден перешел политический Рубикон. Остановится ли перед военным?
Мир. Новости мира
"Шаги не предусмотрены": Берлин заявил, что Киев пока не пустят в НАТО
Хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени
Хоккей. Последние новости
Хоккеиста Емелина готовят к пересадке печени
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Антиопечатка

Copyright © 1999-2021, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников