Россия хочет уничтожить Украину, заявил Кравчук

Глава делегации Киева в контактной группе по Донбассу Леонид Кравчук считает, что Россия может выдвинуть Украине территориальные претензии, так как "хочет уничтожить" страну. Об этом сообщает РИА "Новости".

"Россия не откажется от своей основной позиции… Она формулируется так: "Украина была, есть и будет в системе стратегических интересов России"… К Украине могут быть выдвинуты и другие территориальные претензии… Россия хочет уничтожить Украину, и мы должны понимать это", — заявил Кравчук.