Берлин объяснил, что проведёт переговоры с Москвой по "Спутнику V"

Продолжается процедура проверки российской вакцины "Спутник V", необходимая для её применения в странах ЕС. На фоне "спешащих" чиновников Испании, которые заявили о переговорах по поставкам, не дожидаясь официального вердикта европейского регулятора EMA, новости поступили из Германии.

Прояснить ситуацию решили в немецком Минздраве. Как сообщил глава министерства Йенс Шпан, выступивший на радио WDR 5, двусторонние переговоры немцам интересны, но поставки всё равно начнутся только в случае разрешения от EMA. Еврокомиссия заниматься заключением предварительных договоров по поставкам вакцины не будет, добавил он.

"В связи с этим я в совете министров здравоохранения ЕС объяснил, что мы в таком случае будем говорить с Россией на двусторонней основе, а именно — говорить о том, когда вообще и какое количество может поступить", — уточнил Шпан.

На текущий момент немцев интересует вопрос количества: от Москвы нужны данные о том, каков будет возможный объём поставок в случае "зеленого света".

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