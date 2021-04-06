США пообещали поделиться вакциной с другими странами

Президент США Джо Байден во вторник, 6 апреля, затронул тему коронавируса и вакцинации. Есть и хорошие, и плохие новости, отметил американский лидер.

"Позвольте мне быть предельно откровенным с вами: мы не находимся на финишной прямой", — заявил Джо Байден.

По его словам, в США быстро распространяются новые штаммы коронавируса. В связи с этим вновь начало расти количество новых случаев заражения и госпитализаций, пояснил президент США.

Вместе с тем есть и хорошие новости. Джо Байден ответил на вопрос, когда в США будет достаточно вакцин, чтобы поделиться с другими странами мира, сообщает РИА Новости.

"Довольно скоро. Это не та проблема, которую надо решить только в Америке. Мы должны решить её во всём мире", — сказал он.

Однако произойдёт это не ранее, чем в США завершится вакцинация собственного населения. В первую очередь Америка думает о себе.

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