"Ведущий мировой правонарушитель": США снова критикуют Китай

Вашингтон продолжает планомерно "давить" на Пекин своей критикой. На этот раз Китай стал "ведущим мировым правонарушителем", а проблема нашлась в китайских подходах к торговым отношениям.

США, как оказалось, подготовили специальный доклад на 570 страниц, Китаю в них отведено примерно 30. Подробнее о "китайской угрозе" рассказали в аппарате представителя США на торговых переговорах Кэтрин Тай.

Китай, указано в документе, занимается тем, что наращивает избыточные производственные мощности, а также реализует такие программы, как "Сделано в Китае — 2025". Всё это американцы считают "вредными торговыми практиками".

"Определяемый государством подход Китая к экономике и торговле делает его ведущим мировым правонарушителем в деле создания внеэкономических возможностей, о чем свидетельствует серьёзная и сохраняющаяся ситуация с избытком мощностей в ряде отраслей промышленности, включая, в частности, металлургическую, алюминиевую и гелиоэнергетику", — указано в документе.