Министр юстиции Украины Денис Малюська нарисовал граффити по мотивам известного современного художника Бэнкси на стенах Ирпенского исправительного центра, чтобы продать его. Об этом сообщает РИА "Новости".
Ранее Малюська объявил о старте "большой распродажи" учреждений исполнения наказаний, всего планируется избавиться от более чем 100 объектов.
"Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть более 110 миллионов гривен (почти 4 миллиона долларов — ред.), кроме 8 гектаров земли в трех минутах от Киевской окружной (+подведены все сети) получит еще и бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси", — подписал министр фото граффити в своем Facebook.
Также Малюська выложил видео процесса создания граффити. На рисунке изображен заключенный, который пытается сбежать с ноутбуком известного бренда.
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