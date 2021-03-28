Глава минюста Украины нарисовал граффити на стене тюрьмы для ее продажи

Министр юстиции Украины Денис Малюська нарисовал граффити по мотивам известного современного художника Бэнкси на стенах Ирпенского исправительного центра, чтобы продать его. Об этом сообщает РИА "Новости".

Ранее Малюська объявил о старте "большой распродажи" учреждений исполнения наказаний, всего планируется избавиться от более чем 100 объектов.

"Теперь тот, кто купит тюрьму за чуть более 110 миллионов гривен (почти 4 миллиона долларов — ред.), кроме 8 гектаров земли в трех минутах от Киевской окружной (+подведены все сети) получит еще и бонус: выдающийся шедевр искусства по мотивам произведения самого Бэнкси", — подписал министр фото граффити в своем Facebook.

Также Малюська выложил видео процесса создания граффити. На рисунке изображен заключенный, который пытается сбежать с ноутбуком известного бренда.