Если Украина будет и дальше рушить отношения со своими экономически партнерами, ей грозит незавидная участь, уверен политолог, директор аналитического центра "Третий Сектор" Андрей Золотарев.
В беседе с изданием "Главред" эксперт вспомнил про недавнее заявление украинского посла в Германии Андрея Мельника, в котором тот возложил на Берлин задачу "возвращения" Крыма, объяснив это тем, что немцы не расплатились за нацистскую оккупацию. Политолог констатировал, что такие высказывания не приведут к улучшению отношений между двумя странами.
По словам Золотарева, у подобного поведения дипломата есть две причины: "украиноцентризм" и некомпетентность.
"Нужно более трезво и адекватно оценивать наш экономический потенциал и возможности, а также прагматично подходить к отношениям с государствами, которые нас окружают", — заявил эксперт.
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