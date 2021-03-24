Глава МИД Польши раскритиковал "пассивную позицию" ЕС по Белоруссии

Представители властей Польши остались недовольны тем, как в ЕС поддерживают Белоруссию, в частности, белорусскую оппозицию. По мнению главы польского внешнеполитического ведомства Збигнева Рау, ЕС стоит больше внимания сосредоточить именно на программе помощи оппозиции Белоруссии.

Рау поделился своим мнением на заседании ЕС, в котором приняли участие 27 государств. Он уверен: даже несмотря на очевидные проблемы внутри ЕС, отказываться от поддержки оппозиции в РБ нельзя. Рау сообщил, что ещё в 2020 году была придумана программа помощи, и её даже поддержали некоторые страны ЕС, но затем работа "замёрзла".

"Сегодня мы видим, что всё так и осталось стоять на месте. Такая пассивная позиция Евросоюза не отвечает нашим общим интересам. Мы понимаем, что сейчас у ЕС другие проблемы — пандемия, нехватка вакцин и т. д. Но программа помощи — это один из ключей к разрешению кризисной ситуации в соседней стране", — уверен Рау, которого цитирует Polskie Radio.