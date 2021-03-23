Лукашенко уточнил цену независимости и отказался "продаваться"

С новыми заявлениями выступил президент Белоруссии Александр Лукашенко. Он в очередной раз затронул тему независимости Белоруссии и даже уточнил, сколько она "стоит".

23 марта Лукашенко приехал пообщаться с рабочими Минского производственного кожевенного объединения. В ходе беседы президент напомнил собравшимся, что не собирается "продаваться" или становиться частью некоего другого государства.

"Всегда у нас были и хорошие времена, и плохие времена. Независимость, я вам говорил, стоит дорого. Но продаться, вступить внутрь какого-то государства, наверное, ни один из вас не захочет. А я больше всех не хочу. Потому что первый президент этого государства, которое я вместе с вами руками этими лепил", — сообщил Лукашенко, которого цитирует Sputnik Беларусь.

Также Лукашенко оценил ранее вышедший на YouTube ролик, в котором описывались якобы принадлежащие ему "дворцы". Президент отметил, что "золотого дна" у него нет, так что "картинки" в ролике можно смело называть враньём.