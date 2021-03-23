Неожиданные подробности касательно вакцины AstraZeneca и скандалов вокруг её побочных эффектов пришли из США. По мнению экспертов Американского независимого совета по мониторингу данных и безопасности (DSMB), авторы AstraZeneca могли скрыть часть данных о вакцине.
Согласно заявлению Национального института аллергии и инфекционных заболеваний США (NIAID), который также оценил результаты выкладок DSMB, Вашингтон весьма обеспокоен тем фактом, что изначально после тестов вакцины были получены одни данные, а как итоговые в компании выдали совсем другие.
"DSMB выразил обеспокоенность тем, что AstraZeneca могла включить устаревшую информацию из исследования, что могло дать неполное представление о данных об эффективности препарата.
Мы настоятельно призываем компанию к сотрудничеству с DSMB для анализа сведений об эффективности препарата и обеспечения скорейшего обнародования наиболее точных и актуальных данных", — сообщают в NIAID.
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