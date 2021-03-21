Душанбе стал культурной столицей СНГ

Церемония официального объявления Душанбе культурной столицей СНГ 2021 года состоялась в воскресенье, 21 марта, в театре оперы и балета имени С. Айни. Об этом сообщает РИА "Новости".

В начале программы с подробной информацией выступили заместитель председателя исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумангулов и исполнительный директор Межгосударственного фонда гуманитарного сотрудничества стран-участниц СНГ Анатолий Иксанов. Они рассказали об истории межгосударственной программы "Культурные столицы Содружества", и вручили председателю города Душанбе Рустаму Эмомали сертификат об объявлении Душанбе "Культурной столицей Содружества-2021".