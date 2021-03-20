США вряд ли введут санкции против российского госдолга или ограничат доступ к международным платежным системам, потому что это может ударить и по их интересам, заявил РИА "Новости" глава Американской торговой палаты в России (AmCham) Алексис Родзянко.
"Эта тема, к сожалению, вновь поднимается, и мы вчера в рамках Совета директоров AmCham, среди прочих, обсуждали вопрос вероятности применения таких мер (ограничений на госдолг, отключение РФ от SWIFT — ред.)", — поделился глава палаты.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Текущее положение дел в российской экономике не блестящее, но элиты попытаются законсервировать ситуацию в своих целях. Однако народ любые "элиты" ненавидит.