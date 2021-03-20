Китай призвал США отменить введенные из-за Гонконга санкции, пообещав в ином случае "решительный" ответ, говорится в заявлении китайской стороны по итогам встречи с американскими представителями на Аляске. Об этом сообщают РИА "Новости".
Китайско-американский стратегический диалог с участием госсекретаря США Энтони Блинкена и советника президента по нацбезопасности Джейка Салливана, а также главы канцелярии комиссии ЦК КПК по иностранным делам Ян Цзечи и министра иностранных дел Китая Ван И прошел 18-19 марта в Анкоридже.
"Мы призываем США соблюдать международное право и основные нормы международных отношений, уважать решение Всекитайского собрания народных представителей (высший законодательный орган страны — ред.) о совершенствовании избирательной системы Гонконга, прекратить вмешиваться в дела Гонконга и внутренние дела Китая", — говорится в заявлении, распространенном Центральным телевидением Китая.
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