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В гости к ним: кого Киеву стоит ждать на саммите "Крымской платформы"

Мир

Украина пригласила на саммит "Крымской Платформы" многие страны: например, президент страны Владимир Зеленский говорил о Турции, Канаде, Великобритании.

В гости к ним: кого Киеву стоит ждать на саммите "Крымской платформы"

Какие "весомые" страны стоит ждать на саммите — и почему? Комментарий для читателей "Правды.Ру" предоставил Богдан Безпалько, политолог, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ.

В гости к ним: кому интересен саммит в Киеве

Эксперт отмечает: стоит ждать как минимум Турцию, поскольку Анкара активно занимается работой на Причерноморье.

"Провокационная демонстрация карты, где и Крым, и Донбасс, и Кавказ показаны владениями Турции, лишь доказывает, что Анкара будет обязательно заявлять не только о том, что Крым украинский, но и о том, что Крым в будущем турецкий", — уверен Безпалько.

Касательно Великобритании пока дать прогноз сложно, равно как и касательно Японии. Канада, если и соберётся участвовать, решить в вопросе Крыма мало что сможет.

Слово Пекина и ГУАМ: почему "Крымская платформа" бесполезна

"Но для нас, для России, гораздо важнее следующее: ввиду очевидных "охлаждений" отношений между Украиной и Китаем, Пекин заявил, что будет активно работать в Крыму по части бизнес-проектов", — рассказывает политолог.

Так что Украина вольна проводить платформы, саммиты, какие угодно мероприятия — все они, по сути, будут бесполезны.

"По большому счёту, существует уже много лет такая организация, как ГУАМ [Организация за демократию и экономическое развитие], штаб-квартира которой вроде бы находится в Киеве.

Но никаких чётких результатов деятельности этой организации до сих пор нет. Несмотря на саммиты, несмотря на встречи, она остаётся довольно бесплодной организацией", — резюмирует Безпалько.

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Автор: Константин Шапров, Редактор: Нина Лебедь
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