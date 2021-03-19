Киев продолжает подготовку к работе по "Крымской платформе": саммит хотят провести уже 23 августа. День выбран неслучайно — 24 числа Украина празднует День независимости.
В числе приглашённых на саммит стран оказалась и Япония. И Токио оказался в щекотливой ситуации: с одной стороны, Япония всегда старалась сотрудничать с Западом. А с другой, требовать вернуть Крым — очевидно плохая идея.
О ситуации рассказал японский эксперт по российско-японским экономическим связям, кавалер ордена "Дружбы народов" Юкио Асадзума. Он отметил, что власти оказались в сложном положении.
"Япония, как союзник западных стран, видимо, не может отказаться от участия в "Крымской платформе". Однако для японского правительства было бы неблагоразумно демонстрировать активную поддержку требования о возвращении Крыма.
Ввязавшись в территориальный спор других государств, в итоге можно получить негативные последствия для своей собственной страны. И этого делать нельзя.
Если выбирать одно из двух — между поддержкой Украины в крымском вопросе и улучшением отношений с Россией, то, разумеется, нужно отдать предпочтение последней", — отметил Асадзума для РИА "Новости".
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Президент России не поедет в Грецию на военный парад 25 марта. Хотя повод вроде бы есть — парад приурочен к событиям, в которых России сыграла большую роль.