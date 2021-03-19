И хочется, и колется: Япония думает, нужна ли ей "Крымская платформа"

Киев продолжает подготовку к работе по "Крымской платформе": саммит хотят провести уже 23 августа. День выбран неслучайно — 24 числа Украина празднует День независимости.

В числе приглашённых на саммит стран оказалась и Япония. И Токио оказался в щекотливой ситуации: с одной стороны, Япония всегда старалась сотрудничать с Западом. А с другой, требовать вернуть Крым — очевидно плохая идея.

О ситуации рассказал японский эксперт по российско-японским экономическим связям, кавалер ордена "Дружбы народов" Юкио Асадзума. Он отметил, что власти оказались в сложном положении.

"Япония, как союзник западных стран, видимо, не может отказаться от участия в "Крымской платформе". Однако для японского правительства было бы неблагоразумно демонстрировать активную поддержку требования о возвращении Крыма. Ввязавшись в территориальный спор других государств, в итоге можно получить негативные последствия для своей собственной страны. И этого делать нельзя. Если выбирать одно из двух — между поддержкой Украины в крымском вопросе и улучшением отношений с Россией, то, разумеется, нужно отдать предпочтение последней", — отметил Асадзума для РИА "Новости".