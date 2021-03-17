Неожиданное обвинение России приготовили на Украине. По версии Киева, Москва "виновна" в проблемах с вакциной AstraZeneca.
Напомним, что ранее некоторые страны ЕС, а также не входящие в союз, приостановили использование вакцины AstraZeneca в связи с поступившими данными о неприятном побочном эффекте. Речь идёт о риске образования тромбов, так что вакцину решено ещё раз тщательно проверить. Под временный запрет она попала в Италии, Дании, Таиланде, Франции, Испании и других странах.
По мнению министра культуры и информационной политики Украины Александра Ткаченко, в проблемах AstraZeneca виновата Россия. Логика министра такова: это попытка "продвинуть" российский "Спутник V".
"Спутник" ещё не одобрен к применению в Европейском Союзе. В Кремле, конечно, обвинили во всех своих проблемах США и их партнеров.
И сразу с этим неожиданно появляется просто вал информации о якобы существующей опасности прямого конкурента "Спутника" — вакцины AstraZeneca.
Очень похоже на тактику выжженной земли. Информационно уничтожить вакцину-конкурента, чтобы потом дожать европейских политиков разрешить применение "Спутника", — написал Ткаченко в Telegram.
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Мошенники придумали очередную схему обмана россиян и кражи личных и банковских данных. Они рассылают смс о поступлении "бонусов" от государства, а потом запугивают получателя, что если он не перейдёт по ссылке и не "подтвердит" получение, то его ждёт судебное разбирательство.