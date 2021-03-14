Французский журналист предрек Европе распад

В своей статье в журнале Le Figaro Журналист Лоран Эрбле высказал мнение о возможном выходе Франции из Евросоюза. По его убеждению пандемия коронавируса продемонстрировала, насколько ненадежной оказалась европейская промышленность и экономика. За это эксперт обвиняет руководство Евросоюза.

"ЕС настолько медленно ведет переговоры, что большинство европейских стран начинают закупать российскую и китайскую вакцины", — заявил журналист.

В качестве аргумента автор использует Brexit и доказывает его эффективность.

"ЕС — это лишь дополнительная бюрократическая структура, которая парализует и никогда не служит нашим интересам", — заключил он.

На основании фактов автор назвал реальным начало процесса выхода Франции из ЕС.