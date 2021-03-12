Канцлер Австрии пролил свет на "тайные закупки" вакцин странами ЕС

Принципы, по которым между странами ЕС распределяли вакцины, и раньше вызывали вопросы. А теперь к обвинительной риторике подключился даже канцлер Австрии Себастьян Курц. Он заявил: некоторые правительства позволили себе "тайные сделки".

По мнению Курца, далеко не во всех странах ЕС вакцину распределяют согласно численности населения. Где-то её оказалось больше, а где-то — меньше, чем нужно. И объяснить разницу очень легко: оказывается, фармацевтические компании ранее устроили "распродажу".

"Когда были приняты решения между главами государств и правительств, по всей видимости, одновременно и в противоречие с этим были приняты другие договорённости с фармкомпаниями в другом органе, так называемом координационном совете медицинских чиновников. Договоры этого органа засекречены, даже я их не знаю. Но есть указания, что там могла быть так называемая распродажа, где были заключены дополнительные сделки между странами-членами и фармкомпаниями", — рассказал Курц в ходе пресс-конференции в Вене.

Политик уверен, что допускать подобного нельзя: например, Латвия и Болгария по итогу "теневой переделки" могут получить слишком мало вакцин. Только полная прозрачность сделок поможет прояснить ситуацию.

"Срочно нужна полная прозрачность относительно этих договоренностей координационного совета с фармкомпаниями. Надо выяснить, кто подписывал такие договоры, почему произошло отклонение от цели равного распределения в Европе", — резюмировал канцлер.