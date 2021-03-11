"Американский крупье": как Штаты будут разыгрывать "украинскую карту"

Новая администрация США, похоже, готова по старой традиции "помогать" Киеву строить демократию. Как сообщил госсекретарь США Энтони Блинкен представителям Конгресса, Штаты продолжат "твёрдо поддерживать Украину".

Разного рода "помощь" от США стала уже в какой-то мере привычной для Украины. Но в чём её выгода для Вашингтона? И какой вариант помощи Киеву для Вашингтона выгоднее всего? Предоставление кредитов, поставки оружия, может быть — "ускорение" вступления страны в НАТО?

Для читателей "Правды. Ру" ситуацию разъясняет Владимир Васильев, главный научный сотрудник Института США и Канады в Институт США и Канады.

"Американский крупье" и его карты: как Штаты "играют" с Украиной

Эксперт отмечает: на сегодняшний день ситуация, которая складывается с Украиной и вокруг Украины, довольно сложна и запутана.

"У меня растёт ощущение, что Вашингтон всё-таки склоняет Украину к принятию каких-то силовых решений или решительных действий в отношении урегулировании проблемы на Донбассе. Это, может быть, вытекает сегодня из общей установки Вашингтона на то, чтобы создавать трудности для России на постсоветском пространстве. Тем более что они у нас есть сегодня и в Белоруссии, и в Закавказье", — объясняет Васильев.

Разговоры о том, что Украине нужно помогать, можно рассматривать как своего рода "карты", которые тасуются "американским крупье" уже довольно долгое время.

Работает "карточная система" так: Украине задаются заведомо невыполнимые цели и задачи по проведению реформ, по борьбе с коррупцией, по тому, чтобы она искала какие-то внутренние ресурсы для улучшения своего социально-экономическое положения.

"И затем, когда случается "провал", США меняют одно на другое. Например, говорят: хорошо, не получилось у вас бороться с коррупцией, тогда давайте решайте каким-то образом проблему на юго-востоке страны", — разъясняет эксперт.

Игра в ожидания: о чём задумались Киев и Вашингтон

Тот факт, что Киев в последнее время стал достаточно агрессивно вести себя по отношению к России, лишний раз говорит о его "мыслях". Украина, похоже, отлично понимает, чего от неё ждут в Вашингтоне.

Вашингтон, в свою очередь, также понимает: все социально-экономические и политические реформы на Украине достаточно "призрачны" или неэффективны. Поэтому сегодня Украину надо использовать каким-то другим образом.

"Происходит усиление роли Украины как фактора противодействия России. Недавние разговоры о том, что, возможно, Киев готовится к каким-то силовым действиям на юго-востоке страны, плюс заявления по Крыму — вот что можно выделить как ключевой момент. Всё остальное — это словесная шелуха. Может быть, за этой шелухой скрывается какой-то политический расчёт или установка на какие-то истинные действия", — уточняет Васильев.

Казус Зеленского: президент "попадёт под раздачу"?

"Под раздачу" американских "кукловодов", желающих видеть Украину в роли "обостряющего фактора" в спорах с Россией, может попасть и президент страны, Владимир Зеленский.

"Американцы, может быть, сегодня толкают Зеленского по тому же пути, по которому в свое время они толкали Саакашвили в Грузии. От него ждут провокаций. Зеленский, будучи достаточно хватким политиком, прекрасно понимает, что его подталкивают к "последней роли", если так можно выразиться, в этом спектакле, именуемого "президентство Зеленского". Понимает, что им готовы пожертвовать для решения каких-то "американских проблем". Понимает, что на его место могут поставить одобренного Штатами человека", — комментирует Васильев.

Большая украинская мечта: зачем страна стремится в НАТО

Таким образом, ключевой выгодой Штатов на данный момент остаётся использование Украины как фактора, который поможет "давить" на Россию.

"В данном случае можно говорить о возможности неких военных действий на Донбассе, об усилении так называемой гибридной войны. Это, с моей точки зрения, более вероятно", — уточняет эксперт.

Говорить об Украине в НАТО при этом слишком опрометчиво: страна имеет неурегулированные свои территориальные проблемы, на её территории идет гибридная война. Это делает невозможным вступление Украины в альянс.

"Хотя это, возможно, и есть самая большая голубая мечта на Украине и не только: что за них кто-то будет воевать, что войска НАТО будут регулировать украинские проблемы. А сами украинцы… Не то, что будут стоять в стороне, но будут уверены: рядом с ними окажется союзник. В этом вся игра. Естественно, НАТО ситуацию прекрасно понимает", — резюмирует Васильев.