Вашингтон пообещал помощь Киеву с "укреплением демократии"

Вашингтон снова выступил с заявлением по поводу Киева. Как оказалось, новая администрация США в отношении Украины пойдёт старым курсом и всемерно поддержит "укрепление демократии".

О том, как США будут помогать Украине при новой администрации, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Планами он поделился в ходе слушаний в Конгрессе.

"Мы твёрдо поддерживаем Украину, мы намерены усилить эту поддержку как в сфере безопасности и экономики, так и в том, что касается её собственных усилий, направленных на укрепление демократии в стране", — заявил Блинкен.

По мнению Вашингтона, на Киев "давят извне", так что поддержка поможет в том числе защититься от "агрессии". Также советы США помогут Украине разобраться с такими внутренними проблемами, как коррупция и "приостановка" развития.

Напомним, что ранее в США заявили: Украина испытывает проблемы с развитием в том числе из-за конфликта в Донбассе.