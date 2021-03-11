Вашингтон снова выступил с заявлением по поводу Киева. Как оказалось, новая администрация США в отношении Украины пойдёт старым курсом и всемерно поддержит "укрепление демократии".
О том, как США будут помогать Украине при новой администрации, рассказал госсекретарь США Энтони Блинкен. Планами он поделился в ходе слушаний в Конгрессе.
"Мы твёрдо поддерживаем Украину, мы намерены усилить эту поддержку как в сфере безопасности и экономики, так и в том, что касается её собственных усилий, направленных на укрепление демократии в стране", — заявил Блинкен.
По мнению Вашингтона, на Киев "давят извне", так что поддержка поможет в том числе защититься от "агрессии". Также советы США помогут Украине разобраться с такими внутренними проблемами, как коррупция и "приостановка" развития.
Напомним, что ранее в США заявили: Украина испытывает проблемы с развитием в том числе из-за конфликта в Донбассе.
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