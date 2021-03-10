В США заявили о дестабилизации Россией Южной Америки

В американском Конгрессе заявили, что Россия дестабилизирует Южную Америку. Обвинение идет от конгрессмена Альбина Сириса, которого поддержал госсекретарь Энтони Блинкен.

Сирис заявил, что за 2019 год через Колумбию прошло шесть тысяч россиян, при том, что "это не совсем пляжное направление для России". Конгрессмен полагает, что Россия пытается негативно влиять на Колумбию через Венесуэлу. Блинкен ответил, что США наблюдают "расширенное присутствие и деятельность" РФ также и на Кубе.

В декабре Колумбия выслала двух российских дипломатов в связи с тем, что их деятельность в стране нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях. Однако республика намерена по-прежнему поддерживать отношения с Россией.