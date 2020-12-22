Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Дженнифер Лопес не уверена, что ей стоит выходить за Алекса Родригеса
Кристина Асмус призналась, что ушла от мужа, потому что устала
Ирина Муравьёва попала в больницу с коронавирусом
Участницу "Битвы экстрасенсов" могут наказать за обряд экзорцизма
Неизвестный устроил стрельбу в московском банке и скрылся
Мёртвой "светской львицей" оказалась Ирина Шафирова
Диетолог о вредных свойствах красной икры
Турецкие отели вернут туристам деньги за отмену новогодних банкетов
Тихановской мало санкций против Белоруссии

Колумбия объявила персонами non grata двух дипломатов РФ

Мир

Колумбия выслала двух российских дипломатов в связи с тем, что их деятельность в стране нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

Колумбия объявила персонами non grata двух дипломатов РФ

При этом МИД Колумбии применил в действии статью 9 Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях, которая позволяет государству пребывания в любое время объявить persona non grata любого члена представительства аккредитующего государства, никак не мотивируя своё решение.

"Правительство приняло решение просить об отзыве двух российских дипломатов, аккредитованных в Колумбии, поскольку проверка подтвердила, что они осуществляют в стране деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу колумбийского внешнедипломатического ведомства.

Вместе с тем колумбийские власти заверили российскую сторону, что намерены по-прежнему "поддерживать тот хороший уровень, на котором традиционно находятся дипломатические, торговые и партнерские отношения с Российской Федерацией".

Автор: Людмила Черткова
Последние материалы
"Последний советский писатель" Юрий Поляков
Колумбия объявила персонами non grata двух дипломатов РФ
В Молдавии возобновилось вещание российских телепрограмм
Нужно ли самоопределение Западной Сахаре
Леонид Крутаков: Америку трясет и колбасит со страшной силой
Дженнифер Лопес не уверена, что ей стоит выходить за Алекса Родригеса
Кристина Асмус призналась, что ушла от мужа, потому что устала
Шпионаж ЦРУ помог избежать третьей мировой войны
Ирина Муравьёва попала в больницу с коронавирусом
Россия направила еще 300 инструкторов в ЦАР
Популярное
Мир. Новости мира
На Украине захотели устроить России "новый Перл-Харбор"

Украинский политолог Зиновий Свереда предложил "конкретные меры" для освобождения "оккупированных" Крыма и Донбасса.

На Украине захотели устроить России "новый Перл-Харбор"
В Москве обнаружена мёртвой "светская львица"
Новости полиции и криминала
В Москве обнаружена мёртвой "светская львица"
США и Канада. Новости и аналитика
Трамп готовится к своей "инаугурации"
Производство
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Игорь Буккер Шпионаж ЦРУ помог избежать третьей мировой войны Игорь Буккер Любовь Степушова США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России Любовь Степушова Василий Амирджанов От ковидных ограничений питерцы уедут на поезде Василий Амирджанов
Комментарии
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Мёртвой "светской львицей" оказалась Ирина Шафирова
Ефремову разрешили общаться с родными по видео
Участницу "Битвы экстрасенсов" могут наказать за обряд экзорцизма
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
США неожиданно ударили по самым технологичным отраслям России
Муцениеце объяснила, почему не хочет вступать в брак
Игорь Коротченко: Наша задача — чтобы нас не сожрали
Навальный во вранье — не новичок
Олег Шеин: в мире идет наступление капитала на права обычного человека
Рогозин обратился к NASA из-за санкций
Космонавт оценил прекращение сотрудничества США и России на МКС
Познер призвал государство помочь артистам
Прорыв России в мировую фарминдустрию имеет огромный потенциал
Путин подвёл итоги уходящего года
Выстрел в ногу: США много потеряли от санкций против Турции
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников