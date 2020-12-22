Колумбия объявила персонами non grata двух дипломатов РФ

Колумбия выслала двух российских дипломатов в связи с тем, что их деятельность в стране нарушала Венскую конвенцию о дипломатических сношениях.

При этом МИД Колумбии применил в действии статью 9 Венской конвенции 1961 года о дипломатических сношениях, которая позволяет государству пребывания в любое время объявить persona non grata любого члена представительства аккредитующего государства, никак не мотивируя своё решение.

"Правительство приняло решение просить об отзыве двух российских дипломатов, аккредитованных в Колумбии, поскольку проверка подтвердила, что они осуществляют в стране деятельность, несовместимую с Венской конвенцией о дипломатических сношениях", — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу колумбийского внешнедипломатического ведомства.

Вместе с тем колумбийские власти заверили российскую сторону, что намерены по-прежнему "поддерживать тот хороший уровень, на котором традиционно находятся дипломатические, торговые и партнерские отношения с Российской Федерацией".