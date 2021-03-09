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Властям Франции дали совет касательно вакцинации медработников

Мир

По итогам оценки ситуации с коронавирусом эксперты Парижской медицинской академии дали властям Франции совет: медработников стоит прививать в обязательном порядке. Решение академии доступно на её сайте.

Властям Франции дали совет касательно вакцинации медработников

Обращение, в котором описывается ситуация, указывает на то, что власти должны перешагнуть через "нерешительность" медработников.

"Систематическая вакцинация медицинских работников, является приоритетной и не может считаться факультативной.

Нерешительность в отношении вакцинации этически неприемлема для лиц, осуществляющих уход за больными", — делают вывод эксперты.

Необходимы, уверены авторы документа, обязательные вакцины для представителей не только государственного, но и частного медицинского сектора, а также домов престарелых.

"Контакты с медицинским персоналом и другими людьми, занимающимися уходом, являются причиной 34% групповых случаев инфекций SARS-CoV-2", — приводят статистику эксперты.

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Автор: Константин Шапров
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