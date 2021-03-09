Россия и КНР подписали меморандум о совместной станции на Луне

Гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин и руководитель Китайской национальной космической администрации (КНКА) Чжан Кэцзянь подписали от имени правительств стран меморандум о сотрудничестве в создании Международной научной лунной станции, говорится в сообщении на сайте "Роскосмоса".

"Госкорпорация "Роскосмос" и КНКА, руководствуясь принципами паритетного распределения прав и обязанностей, будут содействовать сотрудничеству по созданию Международной научной лунной станции с открытым доступом для всех заинтересованных стран и международных партнеров, имея цель укреплять научно-исследовательское взаимодействие и продвигать исследование и использование космического пространства в мирных целях в интересах всего человечества", — сказано в сообщении.