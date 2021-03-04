Возможность "прижать" Москву новыми санкциями, приписывая применение химического оружия, рассматривают Великобритания и США.
Такими данными "от источников" делится агентство Bloomberg.
Предлагаются варианты от ограничений в адрес российских бизнесменов до рестрикций по суверенному долгу страны. В этом плане Лондон намерен "давить" через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а США потребует инспекций на объекты, где запретные вещества могут предположительно находиться.
Официальными комментариями ведомств агентство не располагает.
Ранее парадоксы американской обвинительной риторики по химоружию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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