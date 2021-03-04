Возможность "прижать" Москву новыми санкциями, приписывая применение химического оружия, рассматривают Великобритания и США.

Такими данными "от источников" делится агентство Bloomberg.

Предлагаются варианты от ограничений в адрес российских бизнесменов до рестрикций по суверенному долгу страны. В этом плане Лондон намерен "давить" через Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), а США потребует инспекций на объекты, где запретные вещества могут предположительно находиться.