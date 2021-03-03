Захарова рассказала, почему "химические санкции" США - абсурд

Парадоксы американской обвинительной риторики по химоружию прокомментировала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ключевой момент: Штаты, которые до сих пор не выполнили свои обязательства, предпочитают обвинять других.

Напомним, что ранее американские "химические санкции" затронули 14 российских организаций. Как оказалось, Вашингтон уверен, что они занимались "производством химического и биологического оружия".

"Вся ситуация была изначально раскручена нашими коллегами, которые делают вид, что отвечают России на её якобы неправомочные действия. Но есть главное доказательство абсурдности происходящего, в данном случае это то, что США возложили на себя роль борца с химическим оружием при том, что Россия свои обязательства выполнила несколько лет назад, уничтожив химическое оружие, а США, которые взяли на себя обязательства, их не выполнили, и этим химическим оружием продолжают обладать, так как его не уничтожили", — рассказала Захарова для Youtube-канала "Соловьёв Live".