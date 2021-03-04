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Премьер Словакии сказал свое слово в конфликте из-за "Спутника V"

Мир

Российская вакцина против коронавируса "Спутник V" стала камнем преткновения между президентом Словакии Зузаной Чапутовой и премьером Игором Матовичем. Причиной стало неодобрение Чапутовой поставками вакцины в страну.

"Сотни людей умирают каждый день, а некоторые считают самой большой проблемой Словакии то, что мы позволили себе поставить два миллиона доз эффективной вакцины для жителей Словакии, потому что она из России. Серьезно? Неужели мы так глубоко зашли, что совсем не заботимся о здоровье и жизни людей?" — пишет разгневанный Матович в Facebook.

Чапутова же ранее указала на то, что "Спутник V" не прошел разрешительных процедур Евросоюза.

"Применение российской вакцины не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха", — подчеркнула она ранее.

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Автор: Михаил Закурдаев
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