Президент против премьера: "Спутник V" разрознил власти Словакии

Несмотря на доказанную эффективность, а также подтверждённые мировыми научными изданиями данные по безопасности российской вакцины, некоторые страны ЕС не доверяют "Спутнику V". Иногда дело доходит до споров во властных кабинетах, причём участие в них принимают первые лица государств.

Очередную порцию критики позволила себе президент Словакии Зузана Чапутова. Напомним, ранее "Спутник V" в стране успешно зарегистрировали, чему был весьма рад премьер-министр страны Игорь Матович, который и "продвигал" российскую вакцину. По его данным, "Спутник V" поможет ускорить вакцинацию примерно на 40%.

"Применение российской вакцины не является проявлением отваги или доказательством дипломатического успеха", — высказала недовольство решением премьера Чапутова, выступая на "Словацком радио".

Президент подчеркнула, что считает подобный шаг нарушением стандартов безопасности, поскольку в рамках ЕС российская вакцина всё ещё не одобрена. Чапутова уточнила, что не собирается пропагандировать "Спутник V".