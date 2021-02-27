Турчинов заявил, что Украина "финансирует" Россию

Экс-секретарь Совета безопасности Украины Александр Турчинов заявил, что нынешние власти страны "финансируют" Россию.

Политик обвинил нынешнего украинского лидера Владимира Зеленского и его команду в том, что они разрушили энергетический сектор, а теперь зависят от поставок электроэнергии из России и Белоруссии.

"Разрушив атомную энергетику, они в зимний период держат энергетический баланс за счет перетока электроэнергии из Белоруссии и России. То есть, за счет нашего, украинского финансового ресурса, в том числе наших граждан, идет системное финансирование Российской Федерации, страны-агрессора. И это — опасность", — заявил Турчинов.