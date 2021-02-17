Эксперты ВОЗ: коронавирус - природного происхождения. США: не убедили

Несмотря на поступающие от экспертов ВОЗ данные, Вашингтон не собирается отказываться от версии "лабораторного" происхождения коронавируса. Об этом сообщает канал NBC со ссылкой на собственные источники.

Напомним, что ранее эксперты ВОЗ заявили: вероятнее всего, вирус передался от животного к человеку через некое "промежуточное звено", о "лабораторном" варианте речи не идёт.

В ответ на эти данные представитель аппарата директора Национальной разведки США подчеркнул: в Штатах не откажутся от заявлений на тему того, что вирус получили искусственно.

Разведка США, сообщают в NBC, обладает некими неизвестными пока широкой общественности данными о том, чем именно китайские власти занимались в самом начале пандемии коронавируса. Однако напрямую доказать "лабораторность" коронавируса на их основе невозможно.