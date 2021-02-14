Бывший президент Армении Серж Саргсян считает, что потеря Карабаха была неминуема после событий, которые произошли в республике в 2018 году.
Напомним, в Армении в 2018 году прошли массовые акции протеста с требованием отправить в отставку Сержа Саргсяна, который тогда занял пост премьер-министра.
Саргсян продержался на должности главы правительства меньше недели и подал в отставку, а его место занял Никол Пашинян.
"То, что произошло весной 2018 года, по своей сути было антикарабахским движением", — отметил Саргсян.
США должны освободить исконно индейский земли, а также вывести свой контингент, расположенный без приглашения в различных странах мира.